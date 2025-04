Bucchioni: “Vietato illudersi, alla Fiorentina servono 4 vittorie su 5 per andare in Europa”

Durante un collegamento con Radio Bruno, il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni ha tracciato un quadro chiaro della Fiorentina di Raffaele Palladino: solidità ritrovata, risposte dal gruppo, e soprattutto una missione ben definita, fare punti per andare in Europa.

“In questo momento contano solo i risultati. E la Fiorentina, a Cagliari, ha dimostrato di saper restare in partita”, ha detto Bucchioni, evidenziando la capacità della squadra di reagire anche in condizioni difficili, come l’assenza di Kean.

Grande fiducia riposta anche in Lucas Beltran, protagonista assoluto: “Si è evoluto, si adatta, ha visione e sa sacrificarsi. Un giocatore così lo vorrebbero tutti. E con due falsi nove, la Fiorentina ha trovato una soluzione che può funzionare anche senza un centravanti vero”.

Ma l’analisi più significativa arriva sulla lotta per l’Europa, con numeri chiari e un obiettivo concreto: “Non bisogna illudersi, per arrivare in fondo serve vincere almeno 4 partite su 5, diventa quasi obbligatorio. La Roma è messa peggio, ha un punto in più ma un calendario complicato. La Lazio può fare 9 punti ed è un passo avanti. Nessuno ha un calendario facile: bisogna sperare in pareggi negli scontri diretti. Se poi la Fiorentina ne vince cinque su cinque, può pensare anche alla Champions. Ma 12 punti sono il minimo per restare in corsa per l’Europa”.