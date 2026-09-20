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Bucchioni: "Vanoli ha fatto un lavoro mentale straordinario, la squadra non molla mai e lotta"

Il giornalista ha lodato il percorso di Vanoli finora

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2026 14:55
Bucchioni: "Vanoli ha fatto un lavoro mentale straordinario, la squadra non molla mai e lotta" -
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A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina-Napoli: "Mi è piaciuto questo nuovo atteggiamento che ci ha portato Vanoli. I giocatori sono delle spugne e si vede perché hanno voglia di non mollare mai poi qualcuno ha giocato meglio, altri sono da rivedere, ma stiamo crescendo e abbiamo giocato alla pari contro una squadra che lotta per lo Scudetto."

Prosegue: "Il Napoli è la seconda squadra dietro l'Inter per forza poi ha degli infortuni, ma comunque è molto forte e noi abbiamo retto bene. Potevamo pure vincerla, ma non ci possiamo lamentare. Grande prova di Fagioli che è tornato ancora più leader della squadra."

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