Bucchioni: "Vanoli ha fatto un lavoro mentale straordinario, la squadra non molla mai e lotta"

Il giornalista ha lodato il percorso di Vanoli finora

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina-Napoli: "Mi è piaciuto questo nuovo atteggiamento che ci ha portato Vanoli. I giocatori sono delle spugne e si vede perché hanno voglia di non mollare mai poi qualcuno ha giocato meglio, altri sono da rivedere, ma stiamo crescendo e abbiamo giocato alla pari contro una squadra che lotta per lo Scudetto."

Prosegue: "Il Napoli è la seconda squadra dietro l'Inter per forza poi ha degli infortuni, ma comunque è molto forte e noi abbiamo retto bene. Potevamo pure vincerla, ma non ci possiamo lamentare. Grande prova di Fagioli che è tornato ancora più leader della squadra."