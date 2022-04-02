Bucchioni: "Vanno date delle chance a Cabral. Italiano ha cambiato procuratore perchè ambizioso"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento della Fiorentina ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

Ai microfoni del Pentasport ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole:

"Cabral dovrebbe giocare sappiamo quanto conti per Italiano restare ad allenarsi con la squadra. Penso che poi prima o poi gli vanno date delle chance. Con Italiano può essere valorizzato, è riuscito a far segnare 10 gol anche a N'Zola. Attorno ha tanti giocatori di qualità. Crescita Fiorentina? La Fiorentina sta crescendo, adesso dopo anni stiamo lottando per l'Europa. Abbiamo un allenatore in carriera. Va capito che step ulteriore vuole fare la Fiorentina. Cambio di procuratore Italiano? E' un allenatore ambizioso ed è destinato ad allenare grandissime squadre. Ha preso un top procuratore che lo aiuterà a crescere. Non è detto che vada via perchè ha cambiato procuratore. La sua permanenza dipenderà da che squadra gli verrà costruita".

LA FIORENTINA FA BENE A PROVARE AD OTTENERE UNO SCONTO PER TORREIRA

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