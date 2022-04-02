"La Fiorentina fa bene a chiedere lo sconto per Torreira perchè il ragazzo vuole solo la Fiorentina"
Secondo Repetto che ha portato Torreira in Italia, vista la volontà del giocatore di restare la Fiorentina fa bene a chiedere uno sconto all'Arsenal
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2022 13:23
Giorgio Repetto ex dirigente del Pescara che ha portato Torreira in Italia, ha commentato la trattativa della Fiorentina per trattenere Lucas in viola. Queste le sue parole al Brivido Sportivo:
"La trattativa con l’Arsenal? Fa bene la Fiorentina ad attendere, cercando uno sconto. Oggi non sono tanti quelli che possono pagare e Torreira vuole la Fiorentina“.
LA FIORENTINA TORNA A CERCARE BERARDI
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