Bucchioni: “Un De Gea dove lo ritrova la Fiorentina? Parisi bene ma Gosens è un’altra roba”

Enzo Bucchioni, giornalista e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della straordinaria stagione di De Gea con la Fiorentina e della sua importanza per la squadra. Secondo Bucchioni, la società farà ogni sforzo per rinnovare il contratto dello spagnolo: “La Fiorentina deve fare il possibile per trattenere De Gea. Un portiere del suo calibro non si trova facilmente a Firenze, e la società è stata molto brava a convincerlo. Non c’è motivo per cui non debba rimanere, bisogna soddisfare le sue richieste, senza farsi problemi di soldi“.

Bucchioni ha anche commentato la situazione di Parisi, che offre qualche garanzia, ma ha sottolineato l’importanza del ritorno di Gosens. “La parola ‘conservativo’ nel suo report suggerisce che in altre circostanze sarebbe stato necessario un intervento chirurgico. Serve un’alternativa al 3-5-2, come il 4-4-2 su cui si è lavorato in passato. Inoltre, una squadra più matura deve imparare a gestire il vantaggio, come nel caso del 2-0 a San Siro. Una palla come quella non doveva arrivare a Jovic“.