Bucchioni sulle parole di Commisso contro la Juventus: "Bisogna parlare meno, hanno i soldi"

Enzo Bucchioni ha parlato anche di Commisso e delle sue parole contro la Juventus pronunciate in questi mesi

Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno la notizia della cessione di Vlahovic alla Juventus e sulle parole di Commisso contro la Juventus dette in questi mesi a Firenze, le parole di Bucchioni:

"Credo che bisogna parlare un po di meno, tanto la Juventus fa come vuole e può permettersi di prendere i giocatori più forti, i soldi ce li hanno e i giocatori li prendono molto volentieri. Quando sei con le spalle al muro non puoi fare altro, probabilmente la Juventus ha grande appeal per gli slavi. Vediamo dal lato positivo, la Fiorentina ha incassato 150 milioni dalla Juventus in pochi anni, si fa festa"

L'ANNUNCIO DI SKY SPORT, ACCORDO JUVENTUS-FIORENTINA PER 75 MILIONI

https://www.labaroviola.com/sky-la-fiorentina-ha-venduto-vlahovic-alla-juventus-per-75-milioni-trasferimento-immediato/162704/