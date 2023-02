Bucchioni su Jovic: “Abbiamo capito che lui è così, la mentalità non si cambia. Giocatore senza intensità”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina prima della sfida di domenica contro la Juventus. Ecco le sue parole:

“Scelte di Italiano con la Juventus? Io dico le banalità classiche: devi prima di tutto pensare alla Juventus, poi il Braga. In campionato ci sono ancora 17 partite: se come stiamo vedendo sta arrivando una condizione atletica migliore, io me la gioco in campionato.

Jovic? Jovic è così: la mentalità non la puoi cambiare. Sembrava essere migliorato fisicamente ma è uno di quei giocatori che ti dice “dammi la palla lì che poi sono bravo”.

Quarta terzino? Il terzino deve sovrapporsi. Penso che il terzino debba fare dei movimenti per i quali l’allenatore non l ritiene adatto.”

