Bucchioni su Brekalo: “Ottimo giocatore e buonissima operazione. Italiano lo userà come falso nove?”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha così commentato l’arrivo di Josip Brekalo alla Fiorentina: “Un ottimo giocatore e una buonissima operazione, speriamo che porti qualcosa anche in zona gol. Non so se Italiano lo utilizzerà come falso nueve o come esterno. Sicuramente l’idea del suo arrivo è nata per tamponare l’assenza di Sottil, perchè la stessa Fiorentina non sa quando tornerà. Ma, in generale, se Cabral e Jovic non si sbloccano la vedo dura, per quello ipotizzavo di un Brekalo “falso nueve”, il problema della Fiorentina resta il gol”.