Bucchioni sicuro: "Italiano con Kean avrebbe vinto una coppa. Questa rosa la più forte dell'era Commisso"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato al Pentasport, soffermandosi sulle qualità della rosa e su quello che manca per migliorare

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, esprimendo il suo parere su alcuni temi del momento in casa viola. Ecco le sue parole:

“La situazione non è assolutamente positiva, non sono sereno ma resto cauto, mi basta guardare il Milan, che con una partita vinta ha svoltato. Analizzando i risultati, l’unica vittoria con la Lazio è arrivata con due rigori in modo fortunoso, non hai mai proposto per fare gol, ti sei reso pericoloso poche volte. Se poi guardi il calendario, hai giocato con 4 squadre con cui dovevi vincere, tra cui 2 neopromosse. Tralasciando i punti, bisogna vedere anche le partite, che sono state negative. Io non vedo un movimento corale, si dà la palla ai singoli sperando che facciano qualcosa loro.”

“I miglioramenti li vede solo Palladino, io no. Io gli do tempo, ma da partita a partita voglio vedere qualcosa in più. Questo non sta accadendo, e 8 partite iniziano ad essere un bel po’ di tempo.”

“Con l’Empoli hai accettato il loro gioco, ed è una squadra che lotta per non retrocedere. I nomi in partenza mi andavano anche bene, ma l’atteggiamento non mi è piaciuto. Dovevi stare compatto, Kouamé e Colpani dovevano rientrare. Invece spesso si arrivava con Kean che veniva a prendere palla basso e non poteva appoggiarla a nessuno.”

“Non voglio soffermarmi sulle situazioni di spogliatoio, ma Gudmundsson ha strappato rigore e punizione ed è l’ultimo arrivato, quindi mi chiedo: ma c’è un’intesa in squadra? Com’è l’ambiente?”

“Colpani è in grande difficoltà, a Monza ha fatto due grandi stagioni. Tecnicamente è un giocatore di alto livello, forse soffre di carattere la pressione. Spero sia solo un momento no.”

“Se il trend non migliora, come fai ad arrivare in Europa. Italiano con Kean vinceva una coppa sicuramente, non oso immaginare se tu gli avessi messo a disposizione questa squadra. Questa è la rosa più forte dell’era Commisso, e vederla non giocare così è davvero brutto. Se non vuoi esonerare subito l’allenatore, devi trovare il problema e risolverlo, stando vicino al mister e capendo le varie situazioni. Se fra un mese, però, non migliora , si deve prendere una decisione. Ora inizia la terza competizione, vediamo cosa succede, Palladino ha zero esperienza in ambito internazionale e nella gestione del triplo impegno.”

“Kayode? Richardson? Dove sono finiti? Kayode devi tenerlo vivo, devi farlo giocare. Mi va bene anche una catena Kayode-Dodo, inventati qualcosa. Kayode è un patrimonio della Fiorentina, secondo me gli va trovata una sistemazione. Richardson ha fatto bene alle Olimpiadi, vediamolo alla Fiorentina, visto che per ora ha giocato pochissimo.”

“Non mi è piaciuto il contentino a Parisi, sono cose che mi danno molto fastidio. Perché secondo me Palladino l’ha messo in campo solo ed esclusivamente per accontentarlo contro la sua ex squadra, nel suo ex stadio. Poi, per giocare 3 minuti?”

“La Fiorentina è una società a gestione familiare. Rocco Commisso fa, disfa, prende decisioni, sceglie i manager. Da quando è arrivato Commisso, la Fiorentina è cresciuta molto, ha costruito il Viola Park, ha messo su un settore giovanile importante.”

"A Palladino chiediamo di tirare fuori tutte le qualità dimostrate al Monza. I brianzoli dovevano salvarsi, l'hanno fatto in tutta tranquillità mostrando un buon calcio, organizzato e sicuro. Non gli chiediamo chissà che, solo di farci vedere il suo modo di proporre gioco."

CASO MARESCA

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