Bucchioni sicuro: “Fiorentina riscatterà Zurkowski, sarà una pedina di scambio. Non piace ad Italiano”

Enzo Bucchioni, giornalista e noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina soffermandosi sul riscatto di Zurkowski. Ecco le sue parole: “C’è tempo, ma sembra che non piaccia molto ad Italiano. È un centrocampista quantitativo più che qualitativo che ha accresciuto il suo valore. La situazione è bloccata perchè ci sono altri discorsi con l’Empoli. Se vai a pescare in casa azzurri, ci sono giocatori buoni. Penso che alla fine le due società si metteranno al tavolino e Zurkowski diventerà una pedina di scambio. Aspetteranno la fine del mese. Non verrà esercitato il controriscatto? Non direi, anche solo per un ragionamento economico. Lo riscatteresti per 1.5 milioni. Pensate che non lo rivenderebbero a di più il giorno dopo? Anche se fosse ceduto a 3 milioni, rimarrebbe comunque una plusvalenza. Non scherziamo, non sono mica matti da non vedere questo. Sempre se non ci sia già un accordo con l’Empoli. Chi prenderei dall’Empoli? Viti. ”