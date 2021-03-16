Bucchioni: "Serve un progetto tecnico e servono giocatori funzionali"

Il giornalista ha parlato anche del giocatore francese, Eysseric.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno e ha parlato del rendimento dei giocatori della Fiorentina.

"Io penso che i giocatori che compri rendono in base al contesto in cui si trovano. Serve un progetto tecnico e serve acquistare dei calciatori funzionali. Dopo circa due anni così serve cambiare aria e molti vanno mandati via. Ad esempio, Eysseric, deve andare via. Vanno risolti i casi nello spogliatoio, altrimenti sarà davvero difficile ripartire. Rispetto ai calciatori di oggi penso ne potrebbero rimanere 5-6. Questa squadra ha tante negatività che devono essere eliminate. Non aspettiamoci miracoli però, alla Fiorentina serviranno almeno due anni per rinascere".

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