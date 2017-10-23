Bucchioni: "Serie A scarsa, contro il Torino vero esame. Meglio Gaston Ramirez di un Eysseric sovrappeso"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Questa è la seria A più scarsa che abbia mai visto. La vera prova per la Fiorentina sarà mercoledì contro una squadra di livello superior...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Questa è la seria A più scarsa che abbia mai visto. La vera prova per la Fiorentina sarà mercoledì contro una squadra di livello superiore come il Torino.

Per l'Europa League servono conferme, concordo con Pioli di aspettare Natale per valutare questa squadra che sembra complessivamente modesta.

Il siparietto tra Thereau e Babacar sul rigore? E’ giusto avere gerarchie, ma ieri la partita era chiusa e fossi stato in Thereau avrei lasciato il pallone a Babacar. Pioli ha grande equilibrio e intorno a lui si sta coagulando un gruppo che, a parte Astori e Badelj, ha pochi leader.

Corvino ha speso 70 milioni, anche se è chiaro che la riduzione del monte ingaggi e il ridimensionamento del progetto ha indotto molti giocatori a dire di no. Però si poteva fare di meglio muovendosi in anticipo, ad esempio si poteva prendere Gaston Ramirez. Eysseric mi sembra che non si adatti bene al calcio italiano e sia anche un po’ sovrappeso"