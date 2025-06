Bucchioni: “Se Kean avesse voluto restare, lo avrebbe già detto, ora è sempre più probabile che se ne vada”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della situazione in casa viola con un occhio su Moise Kean e molto altro: “Se Pradé va a Roma, è contento, ha bisogno di tornare a casa e di voltare pagina dopo la contestazione che ha subìto e che continuerà perché ormai a Firenze non può più sbagliare. Adesso deve fare obbligatoriamente una squadra forte perché non ci sono altri margini di errore, deve fare una squadra competitiva senza altre scuse.”

Su Edin Dzeko: “Giocatore molto intelligente che conosce il gioco, capisce benissimo i movimenti ed è molto completo. Sta bene fisicamente e ha fatto molte partite, quindi su quello è positivo. Se lo prendi come grande vecchio in grado di aiutare gli altri e di entrare dopo, fai un bel colpo, non deve essere titolare questo sicuramente, ma può dare una mano fuori e dentro il campo. Mi ricorda molto Giroud al Milan con lo stesso Pioli.”

Su Kean: “Resta solo se dimostra di essere riconoscente e legato alla Fiorentina perché se deve andare a vedere i guadagni e le ambizioni, è dura rimanga. Sono dell’idea che più passano i giorni e più è probabile che vada via perché altrimenti avrebbe già detto a tutti di rimanere invece ci sta pensando. Kean se volesse rimanere, lo avrebbe già detto, ora sta guardando cosa fanno gli altri interessati a lui. Dzeko è arrivato perché la Fiorentina ha paura della sua partenza.”