Bucchioni rivela: "Ci sono due società di serie A sull'orlo del fallimento, i nomi usciranno a breve"

Non sono giorni facili per la Lega di Serie A dato che siamo vicini alla scadenza per il pagamento delle tasse, ne parla Enzo Bucchioni

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha anche parlato della situazione economica della serie A, queste le sue parole:

"Sono vent'anni che chiediamo il campionato a 18 squadre perchè a 20 squadre non va bene. La situazione economica è drammatica, in serie A ci sono 2 società sull’orlo del fallimento, non fatevi fare i nomi tanto fra poco usciranno i nomi, le società di serie A hanno chiesto deroga sul pagamento della tasse, se ciò non dovesse accadere sarebbe un problema per tanti. La Fiorentina su questo aspetto è sempre stata molto chiara prendendo una posizione precisa"

BARONE INFURIATO, I PRESIDENTI LO ATTACCANO: "VUOI VEDERCI FALLIRE"

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