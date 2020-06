Bucchioni realista: “Serataccia per la Fiorentina, meritava il punto. Il rigore ci stava ma andava rivisto al Var”

Al termine di Parma-Inter è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni.

Parlando della partita tra Lazio e Fiorentina, ci stava il rigore per i biancocelesti? Per me è stato un “rigorino”, nel senso che da regolamento si può dare ma andava necessariamente verificatoal VAR; come mai non è andato a consultare l’episodio se è stato abbastanza dubbio? Serataccia per la Fiorentina, meritava un punto in casa della seconda della classe. La Lazio comunque ancora può crederci alla vetta. Il campionato è ancora aperto”.