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Bucchioni: “In primavera la Juventus ha contattato Sousa, Montella a Firenze pensava al Milan”

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Bucchioni: “In primavera la Juventus ha contattato Sousa, Montella a Firenze pensava al Milan”

Redazione

21 Ottobre · 00:28

Aggiornamento: 21 Ottobre 2016 · 00:28

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Nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb.com ha parlato il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni, questo ciò che il giornalista scrive sulla Fiorentina, un intreccio tra Sousa, la Juventus e Montella:

“…Nel frattempo quelli che scoprono l’acqua calda spacciandola per fredda, hanno ritirato fuori la storia della Juve di Sousa, scritta più volte nei tempi giusti. L’anno scorso Allegri ha faticato a rinnovare il contratto (l’ha firmato solo il cinque maggio), aveva avuto contatti inglesi e non solo. La Juve lo sapeva e per cautelarsi contattò Paulo Sousa, ma tutto è successo in primavera ed è rimasto lì. Ora la Fiorentina va maluccio, ma non perché Sousa pensa alla Juve come Montella pensava al Milan, questo deve essere chiaro. Le cause sono altre.” Conclude Bucchioni.

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