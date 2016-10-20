Bucchioni: “In primavera la Juventus ha contattato Sousa, Montella a Firenze pensava al Milan”

Nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb.com ha parlato il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni, questo ciò che il giornalista scrive sulla Fiorentina, un intreccio tra Sousa, la Juventus e Montella:

“…Nel frattempo quelli che scoprono l’acqua calda spacciandola per fredda, hanno ritirato fuori la storia della Juve di Sousa, scritta più volte nei tempi giusti. L’anno scorso Allegri ha faticato a rinnovare il contratto (l’ha firmato solo il cinque maggio), aveva avuto contatti inglesi e non solo. La Juve lo sapeva e per cautelarsi contattò Paulo Sousa, ma tutto è successo in primavera ed è rimasto lì. Ora la Fiorentina va maluccio, ma non perché Sousa pensa alla Juve come Montella pensava al Milan, questo deve essere chiaro. Le cause sono altre.” Conclude Bucchioni.