Bucchioni: "Prandelli ha trovato un calcio che non è più suo lo hanno ferito"

Bucchioni ha parlato delle dimissioni di Prandelli.

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su TMW Radio.

Queste le sue parole: "C'è salvaguardare prima di tutto c’è l’aspetto umano. Bisogna avere rispetto sia all'uomo che alla sua storia. Prandelli ha trovato un calcio che non è più il suo, gli insulti, i social, lo hanno ferito, questo lo so per certo. Per me perché non è stato protetto dalla società. Anche lui si aspettava di fare meglio, ma non ce l’ha fatta per mille ragioni, non solo per colpa sua. E’ stato lasciato solo da una società che non ha ancora colmato dei problemi di costruzione. Dieci giorni fa è stata fatta una riunione clandestina per chiedere aiuto ai giornalisti, però sul banco degli imputati alla fine è finito il tecnico, Cesare Prandelli".

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