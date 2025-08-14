14 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:06

Bucchioni: “Pioli è la guida perfetta per la Fiorentina, è un grande acquisto della dirigenza”

Il noto giornalista ha detto il suo pensiero sul nuovo tecnico viola arrivato dopo le dimissioni di Palladino

Sulla Gazzetta dello Sport Enzo Bucchioni ha scritto un pensiero riguardo alle ambizioni della Fiorentina per la prossima stagione: “La Fiorentina ha l’idea di provarci davvero per la Champions perché ha una proprietà ambiziosa che ha speso molto e che è riuscita a trattenere i più forti. Tenere Kean è un acquisto vero così come avere ancora De Gea tra i pali perché è stato il portiere più decisivo del campionato con l’attaccante migliore. Oltre a loro, il vero colpo è Stefano Pioli che ha scelto la Fiorentina ed è la prima volta dopo 25 anni che a Firenze c’è un allenatore con lo Scudetto nel palmarés. Finalmente un allenatore forte e non giovane con una guida carismatica e seria che ora ha bisogno degli ultimi 3 tasselli per completare la rosa.”

