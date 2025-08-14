Bucchioni: “Pioli è la guida perfetta per la Fiorentina, è un grande acquisto della dirigenza”

Sulla Gazzetta dello Sport Enzo Bucchioni ha scritto un pensiero riguardo alle ambizioni della Fiorentina per la prossima stagione: “La Fiorentina ha l’idea di provarci davvero per la Champions perché ha una proprietà ambiziosa che ha speso molto e che è riuscita a trattenere i più forti. Tenere Kean è un acquisto vero così come avere ancora De Gea tra i pali perché è stato il portiere più decisivo del campionato con l’attaccante migliore. Oltre a loro, il vero colpo è Stefano Pioli che ha scelto la Fiorentina ed è la prima volta dopo 25 anni che a Firenze c’è un allenatore con lo Scudetto nel palmarés. Finalmente un allenatore forte e non giovane con una guida carismatica e seria che ora ha bisogno degli ultimi 3 tasselli per completare la rosa.”