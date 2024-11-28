Bucchioni: "Per Kean il trasferimento in viola è stato decisivo, a Torino non sarebbe sbocciato"

Il noto giornalista ha parlato del trasferimento di quest'estate di Kean dalla Juventus alla Fiorentina che lo ha fatto sbocciare

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Sportiva le prestazioni di Moise Kean: "Kean è un grande rimpianto per la Juventus, però credo che a Torino non sarebbe mai diventato questo giocatore. Avrebbe giocato Vlahovic e lui sarebbe rimasto fermo senza mai sbocciare, per lui il trasferimento in viola è stato decisivo. Kean ha bisogno di fiducia, doveva trovare una squadra che lo mettesse al centro di un progetto come capitato alla Fiorentina dove ha capito di essere un punto di riferimento. Kean è un grande attaccante e la Fiorentina per troppo tempo non l'ha avuto, hai venduto Vlahovic ma il suo sostituto è arrivato ora. Credo che Italiano avrebbe fatto carte false per averlo con sé e sicuramente avremmo qualche trofeo in bacheca in più."

Su Italiano: "Anche a Firenze poteva fare di più, ma è un buon tecnico perché dà delle idee alle sue squadre. Con Italiano, hai un'impronta definita poi al Bologna non sta andando benissimo anche per altri motivi. La squadra non è fatta per il doppio impegno e lo sta accusando. La Champions non fa parte della storia recente del club, hai venduto troppo senza sostituire con giocatori di livello."

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