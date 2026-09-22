Bucchioni: "Paratici ha sbagliato troppo, la scelta di Grosso è stato un errore madornale"

Il giornalista è intervenuto per parlare delle scelte di Paratici

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "Ci sono stati degli errori perché la squadra non è perfetta e ci sono delle mancanze nella rosa, vorrei sapere chi ha costruito la squadra se solo Paratici o anche un minimo con Grosso perché il loro rapporto ancora va chiarito. Sono arrivati buoni giocatori, ma non è tutto meraviglioso."

Su Commisso: "Trovatemi ora un Presidente che va a spendere questi soldi, ha investito 200 milioni e va ringraziato assolutamente perché in giro non ne vedo uguali. C'erano i Friedkin a Roma, ma ora hanno smesso pure loro per lo stadio."

Su Paratici: "Ha sbagliato molto e non me l'aspettavo da uno come lui perché è molto esperto ed ha sbagliato a mandare via Vanoli a giugno poi l'ha ripreso, quindi ha capito l'errore, in più Grosso è stato un disastro. Questi 9 punti persi peseranno sulla Fiorentina in futuro."