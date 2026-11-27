Bucchioni: "Paratici ha fatto un disastro, questa squadra è inallenabile come diceva Grosso"

Il giornalista ha attaccato il dirigente viola dopo le pessime uscite

Ospite ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul difficile momento della Fiorentina, esprimendo tutta la sua preoccupazione per l'andamento dell'annata viola.

Le critiche al mercato e alla rosa «La situazione è disastrosa, soprattutto se la si confronta con gli investimenti fatti sul mercato. Paratici ha grandi colpe: un tecnico valido come Grosso aveva già sottolineato come fosse stata costruita una squadra difficile da allenare, e i fatti gli stanno dando ragione. In rosa manca un centrocampista di carisma capace di dettare i tempi e un leader per il reparto arretrato. Avendo a disposizione 30 milioni, avrei puntato immediatamente su un difensore di spessore, mentre invece sono stati spesi 17 milioni per Viery, un giovane quasi sconosciuto. La squadra è esteticamente piacevole ma incostante, rende solo nelle giornate positive ed evidenzia lacune strutturali: dopo aver investito 150 milioni – con altri 70 necessari per i riscatti – ci si ritrova ancora con la stessa mediana della passata stagione».

La sfida con l'Udinese e il futuro di Vanoli «La trasferta di Udine rappresenta già uno snodo cruciale: un ko si trasformerebbe in una vera e propria tragedia sportiva, anche perché i bianconeri sono in fiducia e in ottima condizione atletica. La mia preoccupazione nasce dal fatto che un anno fa c'erano elementi di esperienza come Gosens e Mandragora, mentre oggi il gruppo è composto da molti giovani: scivolare all'ultimo posto avrebbe conseguenze imprevedibili. A mio avviso, una sconfitta in Friuli costerebbe la panchina a Vanoli. Del resto, è stato richiamato dopo aver sondato profili come Tudor, segno evidente che nemmeno Paratici riponga in lui una fiducia totale».