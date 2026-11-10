Bucchioni: "Paratici ha costruito male questa difesa, non abbiamo un leader capace di guidare"

Il giornalista ha criticato il mercato difensivo di Paratici

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "La coppia centrale viola fa fatica, è la peggiore dopo il Sassuolo, non riusciamo a trovare una combinazione valida. Io boccio l'acquisto di Viery che è stato pagato tanto, addirittura 17 milioni per uno che ne vale 5. Rimane il fatto che Paratici ha sbagliato perchè non ha preso un leader dietro in grado di guidare il reparto, per me è un errore enorme."

Prosegue: "Sinceramente vedrei bene Pongracic-Dragusin perchè hanno più esperienza internazionale. Dragusin gode di ottima stampa perchè viene dalla Juve e poi siamo rimasti impressionati da chi era al Genoa poi ha sempre deluso."

Su De Gea: "Ha ancora un anno, ma a fine stagione chiuderà con la Fiorentina. Dovremo vedere se vorranno puntare su Martinelli oppure se andare su un altro profilo."