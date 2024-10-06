Bucchioni: "Palladino finora non aveva convinto ma stasera ha incartato la partita a Fonseca"

Per Enzo Bucchioni il risultato è frutto di un'attenta gara di ripartenza e della straordinaria prestazione di David De Gea

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni post partita ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Intanto dico che le dichiarazioni di Fonseca sui rigori sono condivisibili, troppi penalty concessi senza senso, il calcio da scrivania ha sostituito il calcio spontaneo".

"La gara di stasera ha confermato le buone sensazioni della vigilia perché la Fiorentina, oramai è un dato, gioca meglio di ripartenza. Ho visto spirito di squadra, i viola hanno avuto piu voglia di un Milan inguardabile. Ovviamente bisogna migliorare soprattutto quando c'è da fare la partita".

"Adli ha personalità e tecnica per prendere in mano il centrocampo della Fiorentina. Anche Palladino che fino ad oggi non aveva convinto stasera ha incartato la partita a Fonseca. Poi un De Gea straordinario, due rigori parati ma anche due interventi straordinari. Terracciano resta un ottimo portiere ma lo spagnolo è di una categoria diversa. Con un portiere e un centravanti la Fiorentina quest'anno può dire la sua"

Adli finalmente protagonista, regia impeccabile e gran gol dell’ex contro il Milan

https://www.labaroviola.com/adli-finalmente-protagonista-regia-impeccabile-e-gran-gol-dellex-contro-il-milan/271289/