Adli finalmente protagonista, regia impeccabile e gran gol dell'ex contro il Milan

Grande prestazione del francese che schierato finalmente dall'inizio in cabina di regia si prende il palcoscenico proprio contro i rossoneri

Yacine Adli ha parlato a DAZN al termine di Fiorentina-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Una settimana incredibile per te:

“Per me oggi era una partita particolare. Ho dato tanto amore a questo club, volevo fare bene come sempre, era speciale. Sono contento per la squadra, stasera meritiamo i tre punti”.

Non hai esultato per questo amore?

“È il rispetto che ho per loro, per come mi hanno trattato in questi due anni, per i fratelli che ho la, per i tifosi che mi hanno sempre voluto bene. Ma sono felice di aver segnato.”

Lo riporta milannews.it

Commisso emozionato a fine gara: “Domani parto, i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo”

https://www.labaroviola.com/commisso-emozionato-a-fine-gara-domani-parto-i-ragazzi-mi-hanno-fatto-un-bel-regalo/271269/