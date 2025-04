Bucchioni: “Palladino è ancora tanto insicuro, non sa leggere le partite in corso e va in crisi”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni che ha commentato la situazione in casa viola dopo il pareggio con il Parma: “Bisogna andare avanti facendo molto meglio di domenica perché abbiamo fatto un altro salto indietro nell’atteggiamento. Mi aspettavo che avessimo messo a posto certe cose, invece con il Parma ti sei di nuovo adeguato al ritmo di una squadra che si deve salvare, hai un problema enorme di mentalità perché, dopo la partita, non puoi dire che hai mosso la classifica. Hai giocato contro una squadra che ha 27 punti e hai avuto paura di perdere, è una cosa che non capisco e il cambio Comuzzo- Pongracic non lo comprendo perché dovevi vincere e hai fatto una sostituzione conservativa. Palladino non sa leggere le partite e se qualcosa sfugge al suo piano gara va in crisi.”

Prosegue: “Il Parma aveva 4 giocatori ammoniti, non capisco perché Palladino non abbia approfittato di questo, andando ad attaccarli dove dovevi. Non puoi cambiare Gudmundsson, metti dentro Beltran o Zaniolo in aggiunta e prova ad essere più offensivo, non è difficile fare dei cambi del genere anche per dare un messaggio più forte a tutti. Che senso ha avuto fare i cambi ruolo-ruolo, Palladino non ha cambiato nulla e si è appiattito perché è ancora insicuro e continua con lo stesso modulo senza rischiare niente e infatti non siamo mai stati pericolosi contro una difesa che ha preso 50 gol e passa.”