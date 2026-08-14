Bucchioni: "Oulai, mezz’ora da giocatore vero. Vedo più lui che Fagioli dentro la squadra"

Il giornalista a Radio Bruno Toscana dopo il 4-1 al Benevento: fiducia nella crescita della squadra ed un elogio per Oulai

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana al termine della vittoria per 4-1 della Fiorentina contro il Benevento in Coppa Italia, guarda con fiducia alla crescita della squadra viola, pur sottolineando la differenza attuale rispetto alla Roma, prossima avversaria.

«Il confronto al momento è impari con la Roma, bisogna però pensare che ogni giorno si faccia un passo avanti. In venti giorni di ritiro, con i giocatori arrivati alla spicciolata, non è semplice trovare subito la quadra».

Nonostante le difficoltà iniziali, Bucchioni ha apprezzato quanto mostrato dalla squadra: «Si è vista tanta qualità e la negatività dello scorso anno è alle spalle».

Tra le note più positive della serata c’è Oulai, entrato nella ripresa e capace di lasciare un'impressione particolarmente positiva: «Oulai ha fatto mezz’ora da giocatore vero. Vedo più lui che Fagioli dentro la squadra».

Poi lo sguardo si sposta già alla sfida contro la Roma, un appuntamento che Bucchioni invita ad affrontare senza timori: «La Roma va incontrata a testa alta, con la voglia di imporre il gioco. La mentalità è già un’altra».