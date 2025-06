Bucchioni: “Non mi eccito per Dzeko. Kean non ha deciso se restare, altrimenti lo avrebbe detto”

Enzo Bucchioni, ospite a RadioBruno, ha parlato della situazione della Fiorentina, concentrandosi soprattutto sulla questione attaccante. Ecco le sue parole: “La questione su Dzeko è come sta fisicamente. Io non l’ho visto, ma è un giocatore di 39 anni. Se fosse quello che abbiamo conosciuto sarebbe ottimo perchè è stato un gran giocatore. Non mi eccito per un trentanovenne, deve essere un contorno al mercato della Fiorentina. Evidentemente la Fiorentina avrà delle garanzie, non voglio credere che sia stato proposto per mancanza di idee. Soprattutto non vorrei che venga preso per sostituire Kean in vista di una sua cessione; sarebbe assurdo. Dzeko deve avere un ruolo come Altafini alla Juve a fine carriera, così sarebbe veramente ottimo.”

Su Kean: “Purtroppo stiamo aspettando il volere del giocatore, lo ha detto proprio Pradè. Siamo dipendenti dal suo volere e ogni giorno che passa la situazione è più complessa: ha parlato con tutti, sa del progetto, è felice cosa serve attendere ancora per ufficializzare la sua permanenza? Evidentemente non ha ancora deciso perchè altrimenti dopo tutte le dinamiche citate non ci voleva molto a comunicare la sua decisione.”

Sulla comunicazione della Fiorentina: “La Fiorentina ha deciso di non comunicare, ha sempre fatto fatica, ma ora proprio siamo a zero. In sei anni di Rocco si è comunicato pochissimo e si sono creati così enormi polveroni. Anche tutte le chiacchiere sul ritorno di Biraghi. La Fiorentina ci ha fatto credere l’anno scorso che con Kean avevano deciso di non avere un vice attaccante, quest’anno se vuoi avere una grande squadra devi essere completo. Moise credo che abbia acquisito la mentalità giusta per avere un ombra dietro importante.”

Suggestioni di mercato: “Bennaccer mi piace: è un giocatore affermato e dalla carriera importante, ma bisogna capire cosa fare con Fagioli. Fosse per me prenderei il mediano algerino, ma come conviverà con Fagioli? Bisogna capire come vorrà giocare Pioli a livello tattico, perchè i due non possono giocare assieme.”