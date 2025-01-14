Bucchioni: "Nello spogliatoio il malumore è contagioso, Palladino lo sta gestendo in modo non ottimale"

Il noto giornalista di Italia 7 ha criticato la gestione dello spogliatoio da parte del tecnico viola in questa stagione

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni che ha commentato la sconfitta di ieri a Monza: "La prova di ieri è stata imbarazzante, abbiamo giocato contro una squadra di B in un modo ridicolo veramente e Palladino ha responsabilità perché si ostina a giocare a 2 nel mezzo e non dà protezione alla difesa, poi secondo me non gestisce lo spogliatoio in modo ottimale perché sennò non hai due capitani che ti chiedono di andare via in 20 giorni. Biraghi, che se ne voglia nello spogliatoio contava poi non capisco perché debba sempre giocare Dodo e non Kayode. Il brasiliano è più forte, ma non può farle tutte da qui alla fine, quindi perché le deve giocare tutte lui poi Mandragora non si vede mai, invece è un giocatore utile, Pongracic uguale è sparito e non si sa che sta facendo, abbiamo visto Moreno e mai lui, aggiungo Ikoné che ha sempre fatto male, ma tra lui e il Colpani di oggi cambia poco. Palladino ha scelto i suoi e gli altri non li considera, il malumore è contagioso e si vede."

Su Pradé: "La situazione è delicata perché abbiamo visto un botta e risposta duro tra l'allenatore ed il direttore vuol dire che le acque non sono tranquille per niente. Non è la prima volta che parla così e se ne può uscire solo tutti uniti ed insieme senza scontrarsi, ci vuole unione di intenti. Per me le sue parole sono folli, aveva già parlato di mancanza di umiltà e anche col Napoli parlò di suicidio. Sono parole che devono restare nello spogliatoio e non puoi tirarle fuori in questa maniera, ci vorrebbe Commisso per rimettere tutto al suo posto."

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