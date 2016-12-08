Bucchioni: "Il Napoli offre 26 milioni per Kalinic ma per la Fiorentina è incedibile"

Per la Fiorentina il centravanti resta incedibile ma il Napoli potrebbe alzare l'offerta e fare una proposta a cui non si potrebbe dire no" così Enzo Bucchioni

Questo un estratto dell'editoriale del giornalista fiorentino Enzo Bucchioni per Tuttomercatoweb. Queste le sue parole su Kalinic: "Con i 26 milioni intascati grazie al passaggio del turno, De Laurentiis (due i, mi raccomando) sta pensando in grande. E’ vero che Pavoletti ha detto sì e il colpo è a portata di mano, ma il Napoli si interroga se non è il caso di spendere i soldi della Champions per un giocatore più pronto a livello internazionale. Chi? Gira che ti rigiro il discorso è tornato su Kalinic, il più adatto al calcio di Sarri. Per la Fiorentina è incedibile, ma se il Napoli vuole crescere deve provare a fare una offerta alla quale non si può dire di no. La partita è aperta" questo quanto scritto da Bucchioni.