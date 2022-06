Bucchioni: “L’avvio soft è un vantaggio per la Fiorentina. Ci vorranno 20 giocatori di livello”

Intervenuto al Pentasport ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole: “Nonostante il ritardo della scorsa stagione, la Fiorentina era già squadra alla prima giornata con la Roma, ma quest’anno possiamo parlare sicuramente di un calendario più soft e questo agevolerà la preparazione alla Conference League. Avere le big in casa all’inizio significa avere chance, è meglio trovarle subito mentre nel girone di ritorno avranno giocatori di che tornano dal mondiale in condizione fisica e mentale non buona e dunque “affrontabili” anche in trasferta. Il doppio impegno in Conference? Abbiamo visto la Roma presentarsi di lunedì sera a giocare scontri diretti e partite importanti dopo la coppa. Avere partite abbordabili all’inizio ti dà qualcosa in più ma servono soprattutto venti giocatori di livello e presentarsi alla gara successiva con quasi undici giocatori da interscambiare”.

IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA