Bucchioni: “La partita della Fiorentina a Napoli andrebbe fatta vedere agli allenatori a Coverciano”

A La Gazzetta dello Sport ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole: “Ho la sensazione che la vittoria della Fiorentina a Napoli sia già entrata di diritto negli archivi del pallone, in quelle speciali sezioni che parlano di capolavoro, partita perfetta o, più banalmente, ‘da far vedere agli allenatori dei corsi di Coverciano’. E pazienza se qualcuno è caduto nella trappola di uno scontatissimo “Miracolo Italiano”, con la complicità di un cognome che è una tentazione. Ora nessuno pensi di assistere alla descrizione del Paradiso del pallone, la Fiorentina non è perfetta, ma con i suoi 2,13 punti a partita, la mentalità e il talento, Italiano sta crescendo e con lui è cresciuta anche la società”.

LA FAVOLA DI KAYODE