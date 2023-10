Come racconta il Corriere dello Sport, nel mirino del commissario tecnico Luciano Spalletti c’è Michael Kayode: il terzino classe 2004 della Fiorentina, attualmente in Under 21, può diventare presto il vice Di Lorenzo dovesse proseguire la sua crescita con la maglia viola. Il ragazzo ha fatto una crescita incredibile e fatto vedere già ottime cose

IL RETROSCENA SU BONAVENTURA