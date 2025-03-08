Bucchioni: "La fortuna è finita. Quando Palladino parla si dà la zappa sui piedi da solo con le sue frasi"

Le 8 vittorie consecutive e il rendimento successivo negativo della Fiorentina. Ne ha parlato Enzo Bucchioni

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI), Enzo Bucchioni ha parlato anche delle 8 vittorie consecutive della Fiorentina e dei segnali della società, queste le sue parole:

"Le 8 vittorie consecutive sono il tesoro che ancora hai in classifica, almeno in quelle partite la difesa funzionava, poi in contropiede facevi gol, adesso non funziona nemmeno più la difesa, manca una vera organizzazione di gioco e da li arrivano tutti i problemi. Ormai è chiaro, l'allenatore non è pronto per certi livelli. Anche nella gestione del gruppo, Zaniolo escluso ad Atene non ha senso dato che è squalificato a Napoli. Quando Palladino parla si dà la zappa sui piedi da solo con le giustificazioni che da. I nuovi acquisti sono arrivati in una squadra che non ha idea di gioco

Ormai è finita anche la fortuna, nelle 8 vittorie della Fiorentina De Gea parava qualsiasi cosa e Kean segnava sempre, ma questo non può durare per tutta la stagione. A questo doveva aggiungersi l'organizzazione di gioco e il miglioramento tattico che non c'è stato, soprattutto con i nuovi acquisti. Se penso al Napoli posso sperare che faccia la stessa gara scellerata fatta dall'Inter a Firenze. Ora bisogna stare vicino all'allenatore e cercare di tirare fuori il meglio, perchè si può ancora salvare. La possibilità di andare avanti in Conference è ancora altissima, il Panathinaikos è una squadra modesta"