Bucchioni: "La Fiorentina può dare solo più soldi a Vlahovic"

Bucchioni ha parlato anche dell'attaccante serbo.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Vlahovic? Alla Fiorentina non puoi fargli grandissime promesse, puoi solamente dargli più soldi. Lui vorrebbe giocare la Champions League già dall’anno prossimo se potesse. Lo Spezia con il tecnico Italiano giocava molto bene l'anno scorso, ho visto delle belle gare anche se subivano gol non mollavano di un centimetro. Hanno vinto delle sfide incredibili, sia contro la Roma che con il Milan".

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