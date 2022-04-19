Bucchioni: "La Fiorentina punta sul gioco. Con la Juve attenzione agli arbitri che sono condizionati"
Ai microfoni del Pentasport ha parlato della Fiorentina il giornalista Enzo Bucchioni presentando la sfida alla Juventus
Ai microfoni del Pentasport ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni:
"La Juventus è solo risultatista e mira a fare punti, la Fiorentina invece punta sul gioco e ha fatto migliorare tutti i giocatori. Arbitri? Il giocatore del Bologna non era da espellere, bisogna stare attenti perchè in casa della Juventus con il pubblico così vicino gli arbitri sono condizionati. Per fortuna c'è Doveri che è il migliore arbitro italiano. Castrovilli ha sicuramente finito la stagione. Mi auguro che sia pronto per luglio. E' un grande peccato anche perchè Castro e Bonaventura legavano benissimo il gioco. Speriamo che Bonaventura faccia il miracolo e sia pronto per domani"
CASTROVILLI RINGRAZIA I TIFOSI PER L'AFFETTO
https://www.labaroviola.com/castrovilli-scrive-grazie-di-cuore-per-laffetto-non-vedo-lora-di-tornare-a-danzare-sul-prato-verde/173016/