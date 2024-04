Bucchioni: “La Fiorentina non è in vendita, ho chiesto ovunque. Non c’è trattativa per la cessione”

Enzo Bucchioni a Radio Bruno ha parlato delle voci riguardanti la cessione della Fiorentina, queste le sue parole:

“Anche se ormai se ne parla sempre, a me non risulta che la Fiorentina venga venduta, chi non ha uno stralcio di notizia vuole che la società venga venduta ma non è cosi. Ho chiesto anche fuori dal mondo del calcio, perchè certe notizie le devi andare a cercare anche in altri ambienti ma tutti mi hanno smentito la notizia della cessione della società. Pensare alla cessione era logico dopo la morte di Barone, ormai il Viola Park è concluso ma non è cosi, la Fiorentina non è in vendita”

LO STADIO FRANCHI SEMPRE PIU VUOTO