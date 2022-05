Bucchioni: “La Fiorentina in zona Europa è una sorpresa come lo è la Salernitana nella zona salvezza”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno a pochi giorni dalla partita della Fiorentina contro la Sampdoria, le sue parole:

“La Fiorentina è una delle sorprese di questo campionato, siamo una sorpresa come la Salernitana lo è nella zona salvezza, noi lo siamo nella zona Europa. La Fiorentina c’è, il gioco che ha espresso la squadra l’ha fatta andare oltre il suo livello, se c’è una squadra che meriterebbe di andare in Europa è la Fiorentina. Atalanta ha deluso, Roma e Lazio sono più forti ma hanno fatto peggio

La rosa della Fiorentina è al settimo posto, magari ottava. La Roma tra le squadre che lottano per l’Europa ha la rosa più forte. Se avessi venduto tutti i giocatori dell’Atalanta avresti incassato di più rispetto alla Fiorentina. Il suo sarebbe dovuto essere l’ottavo posto, e invece Italiano e una società che lo ha fatto lavorare ha permesso di andare oltre le aspettative.

Commisso rispetta chi lavora, ci sono presidenti che vogliono fare la formazione. C’è stata costanza del rendimento e miglioramento del rendimento, questa squadra è maturata, vedi la partita contro la Roma, una squadra che spalma in 90 minuti quello che prima faceva solo per 30 minuti, vedi Inter. Gestione della partita e del vantaggio, una crescita che la proietto sul futuro. Comunque vada mi porto a casa una stagione positiva.

Italiano sta bene qui, 20 giorni ci siamo persi una tempesta in un bicchiere d’acqua, avete visto come si esalta, come partecipa, è il secondo anno che sta in serie A, si tratta solo di capire se la Fiorentina vuole accompagnare questa crescita o meno. A fine stagione si metteranno seduti e parleranno, sicuramente la Fiorentina sta lavorando con gli scouting su tanti nomi, ma la fase calda delle trattative vere non è ancora iniziata. Italiano vuole crescere insieme alla Fiorentina”

