Bucchioni: “La Fiorentina ha frenato su Italiano per le cifre troppo alte. Si dovrebbe trovare un accordo”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto un lungo intervento al Pentasport di Radio Bruno. Questi i concetti principali che ha espresso:

“Grillitsch? Solitamente quando c’è la volontà del giocatore si trova una soluzione. Odriozola? Ci sono zero possibilità che possa restare alla Fiorentina. Italiano? Sembrava tutto fatto per il rinnovo. Qualcosa non ha funzionato, la Fiorentina ci ha ripensato perchè forse le cifre erano troppo alte. Penso che si troverà un accordo con Italiano. Secondo me andava risolta prima questa situazione. Se la Fiorentina è tornata in Europa e lo rosa è stato valorizzata è merito suo. E’ un allenatore che invidiano tutti, bisgona prestare attenzione. Garanzie? Da quello che so la voglia di investire e di fare una buona squadra c’è. Dodò è molto forte, classico terzino brasiliano che fa tutta la fascia. Torreira? Se prendevano Aslani facevano una grande operazione. Anche Nandez sarebbe superiore al numero 18. Dzeko? Queste sono suggestioni. E’ un giocatore fine a se stesso, come è stato per Ribery. Vendita Fiorentina? Le voci rimbalzano, io però non ho novità sotto questo aspetto”.

NOVITA’ SULLA PUNTA?