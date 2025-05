Bucchioni: “La Fiorentina deve riflettere su Palladino, non so se sarà adatto per il prossimo anno alla Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della situazione in casa viola: “La Fiorentina dovrà riflettere su Palladino perché lo hai confermato, quindi devi sperare sia pronto e che non debba ancora crescere pure il prossimo anno. La piazza non vede bene Palladino, di conseguenza bisogna capire se vale la pena continuare con lui o meno, non mi sembra il clima adatto per ripartire da Palladino, per questo dico che Commisso dovrà fare una profonda riflessione su di lui e su Pradé.”

Prosegue: “La Fiorentina ha detto di essere ambiziosa e ha fatto una squadra per competere per l’Europa League, ma non ha preso il tecnico giusto per inseguire quest’obiettivo, quindi la società deve capire davvero cosa fare nella prossima stagione e nel mercato senza farsi influenzare dal contesto che ha già preso una sua decisione personale. La società deve andare avanti da sola senza avere legami coi tifosi che non sono dirigenti e non hanno potere decisionale.”

Sulla Conference: “Alla piazza non piace più e ne farebbe volentieri a meno, personalmente preferisco andare sempre in Europa per crescere e dare appeal alla squadra, ma credo sia davvero difficile arrivarci a questo punto perché le squadre davanti sono in lotta per la Champions e difficilmente lasceranno punti.”