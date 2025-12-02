2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:46

Bucchioni: “La difesa della Fiorentina non va, se non ci fosse De Gea sarebbe pure peggio”

2 Dicembre · 14:31

Il noto giornalista è intervenuto per commentare la pessima situazione in casa Fiorentina senza vittorie in 13 gare

A Radio Bruno è intervenuto nuovamente il giornalista Enzo Bucchioni per parlare del brutto momento dei viola: “Ancora manca la percezione del pericolo, lo vediamo anche quando parlano perché credono di salvarsi essendo il settimo monte ingaggio ma questo non conta niente perché ci si accontenta di poco. Non possiamo dire che ci sono dei miglioramenti perché abbiamo un paio di occasioni a partita invece di zero.”

Su Gudmundsson: “Non ha le caratteristiche per fare il regista perché tiene troppo la palla e, se lo metti davanti alla difesa, rischi che perda troppi palloni e che ti facciano male. Non può essere un esterno perché non ha le doti per saltare l’uomo sulla fascia, dobbiamo metterlo solo trequartista ma non sta rendendo affatto.”

Sulla difesa: “Hai preso 21 gol che sono tantissimi e De Gea ti ha salvato in più di un’occasione nonostante non sia lo stesso di un anno fa. Devi chiudere gli spazi perché non c’è verso di fermare gli avversari ed è una tragedia. Ti salvi se metti a posto le cose là dietro, invece per ora sento solo tante parole.”

