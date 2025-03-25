Bucchioni: "La clausola di Kean è troppo bassa, la Fiorentina deve sbrigarsi ad alzarla prima del mercato"

Il noto giornalista e direttore di Italia 7 ha detto la sua opinione riguardo alla clausola che la società viola ha messo su Kean

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni che ha commentato vari temi legati al mondo viola: "Hai fatto un'operazione straordinaria l'estate scorsa perché hai preso l'attaccante più forte che c'è in Italia e tra i migliori in Europa, addirittura è più forte di Retegui perché Kean fa squadra da solo, mentre l'atalantino è il finalizzatore di un ottimo sistema. Kean insieme a De Gea, Fagioli, Dodo e Gosens sono la base della Fiorentina e va tenuto in tutti i modi, bisognerebbe approfittare del momento e alzare questa clausola perché 52 milioni li possono pagare tutti dall'Italia all'estero. La società dovrebbe parlare con lui per aumentare il suo stipendio da quasi 2 a molto di più, bisogna fissare delle cose già da ora perché se poi tra un mese arriva qualcuno e gli offre 8 milioni l'anno, allora poi voglio vedere perché anche Kean è un professionista e deve valutare cosa fare per il suo futuro. Mi auguro rimanga almeno altri 2 anni perché è nel suo interesse."

Su Palladino: "La Fiorentina inizia ad avere delle idee di gioco, magari abbiamo sbagliato a credere che Palladino fosse pronto subito, invece abbiamo visto che doveva apprendere delle cose e lo si è visto in tutti i modi. Si parlava un gran bene di lui, però inevitabilmente abbiamo pagato lo scotto di passare da un livello medio-basso ad uno più alto e, probabilmente, se ci fosse stato un altro allenatore avremmo avuto più punti. Lo dobbiamo far crescere in casa e mi auguro che il suo rodaggio sia finito per farlo diventare un vero talento della panchina. Ha messo finalmente le caselle al posto giusto dopo tanto tempo, ora da domenica bisogna confermare il buono che abbiamo visto."