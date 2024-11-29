Bucchioni: "Kouamé è questo giocatore qui, dà tutto in campo. Ma in questa Fiorentina fa fatica"
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Christian Kouamé dopo il gol messo a segno nella vittoria di ieri sera della Fiorentina contro il Pafos: "E' questo giocator...
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Christian Kouamé dopo il gol messo a segno nella vittoria di ieri sera della Fiorentina contro il Pafos: "E' questo giocatore qui, da tutto in campo, è utile in certi momenti. Ma nel contesto di crescita nel quale è la Fiorentina Kouamè fa fatica. E' importante perché può fare tre ruoli, ci può stare in una rosa, il goal lo può aiutare nel dargli autostima, ma non è un titolare".
SENTITE CARESSA: “SE LA FIORENTINA GIOCA COME AL SOLITO CONTRO L’INTER RISCHIA GROSSO, OCCHIO A THURAM”
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