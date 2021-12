Bucchioni: “Kokorin? Giocato in dieci con il Benevento. Sbaglia i movimenti, è fuori dagli schemi”

Enzo Bucchioni, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Mi ha stupito positivamente Rosati, è sempre stato presente in tutti e 90′. Per fare una partita così, dopo così tanto tempo che non giochi, devi essere un professionista esemplare”.

TERZIC “Sapeva come muoversi in campo, è messo nelle condizioni migliori per esprimersi. Nel contesto di gioco e di meccanismi di questa Fiorentina c’è anche lui”.

BENASSI-SOTTIL “Benassi lo vedo pienamente l’idea di calcio che deve avere la Fiorentina, poi non ha la condizione fisica per fare tutta la partita. Sottil mette il suo estro al servizio della squadra, non gioca più per sé stesso”.

KOKORIN “Hai giocato in 10 anche col Benevento. Per carità, povero ragazzo, mi sta anche simpatico. Si impegna, ma non è nemmeno mentalmente inserito nel gioco. Faceva sempre il movimento contrario, rispetto a quello corretto. Non è proprio adatto al nostro calcio. A gennaio serve un vice Vlahovic: la volontà della società mi sembra chiara”.

MAYORAL “In questi mesi potrà fare da alternativa, sicuramente non viene in prestito sei mesi. Altrimenti gioca meno che a Roma, chiederà garanzie per prendere l’eredità del serbo la prossima estate”.

PROSSIME GARE “Mi fa più paura il Sassuolo del Verona, ma questa squadra affronta tutti con la stessa personalità”.

LEGGI ANCHE: