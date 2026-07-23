Bucchioni: "Kean e Gud li vedo lontani dalle idee di Grosso. Preferirei giocatori meno forti ma funzionali"

L'opionionista e noto giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto ai canali di Radio Brunto per parlare di quello che sarà il futuro della Fiorentina e di Gudmundsson

Ecco le parole di Enzo Bucchioni a Radio Bruno: "Gud lo vedo fuori dal progetto di Grosso, almeno che Grossi non cambi modo di giocare ma è un lusso tenerlo in panchina. C'è il rischio di avere il rimpianto, ecco perché sarebbe giusto venderlo all'estero invece che in Serie A. L'importante sarebbe recuperare un po' di soldi, anche se ora nessuno ti dà quei soldi, quindi la tentazione di tenerlo ci potrebbe stare. Grosso vuole dare un'identità chiara alla Fiorentina e con Gudmundsson in questa sua identità resta fuori dal progetto.

Il centrocampo con Fagioli, Atta e Oulai lo vedo un po' leggero, per questo mi aspetto Thordsvedt, anche se Oulai è un giocatore che recupera tanti palloni, è una sua caratteristica ma quando incontri le squadre di serie A, hai bisogno di un centrocampo più fisico, non solo ma ieri abbiamo capito che davanti alla difesa gioca Fagioli e non Oulai.

Nel gioco di Grosso non è prevista la centralità dell'attaccante e in questa filosofia il gioco di Kean resta fuori, lo vedo meglio in un gioco del Como, preferirei un giocatore anche meno forte ma più funzionale al gioco".