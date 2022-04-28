Bucchioni: "Italiano vuole restare alla Fiorentina se la società ha voglia di crescere e di investire"

Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione in casa Fiorentina il giorno dopo della sconfitta della squadra viola in casa contro l'Udinese

Il giorno dopo della sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, le sue parole:

La Fiorentina ha 21 punti in più rispetto allo scorso anno, ieri in campo c'erano 7 giocatori che c'erano anche lo scorso anno. Il merito è dell'allenatore, adesso qualcosa è saltato, ora mancano 4 partite, vediamo. Ieri non avrei messo dall'inizio Bonaventura e Torreira che non erano in piedi dopo gli infortuni. A Torino contro la Juventus non avrei messo Dragowski, ma non esistono allenatori perfetti, vedete quello che è successo all'Inter ieri con Simone Inzaghi, chi massacra Italiano ora fa i danni alla Fiorentina. La mancanza di Castrovilli si sente perchè aveva portato qualità, contro la Salernitana ad esempio mancavano tutti e tre i titolari.

Secondo me ha inciso anche l'eliminazione dalla Coppa Italia, con questo gioco che ti impegna molto fisicamente forse non sei pronto per giocare ogni 3 giorni. La clausola di Italiano? Se un allenatore ha la clausola di 10 milioni vuol dire che l'allenatore è blindato, il problema non è la notizia in se perchè le notizie sono sacre ma chi l'ha tagliata in un certo modo. Italiano vuole fortemente rimanere a Firenze, naturalmente se la società ha voglia di crescere, investire e accompagnarlo in un certo percorso.

Berardi sarebbe stato utile, ti avrebbe cambiato la storia, basta guardare i numeri che ha tra gol e assist, su Cabral il mio giudizio è sospeso, Piatek va rimandato al mittente. Questa squadra è andata oltre il proprio limite di possibilità. Se vai in Europa e non ritocchi questa squadra è meglio non andarci. Corvino ha speso 100 milioni, prendendo 72 giocatori per salvarsi all'ultima giornata. Con Iachini non si giocava a calcio, non si aveva anima, non si aveva personalità, ha dato tanto alla Fiorentina essendo una bandiera negli anni, poi non ha fatto bene nemmeno a Parma"

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU LUIS ALBERTO

https://www.labaroviola.com/da-roma-piovono-sempre-piu-conferme-la-fiorentina-e-sulle-tracce-di-luis-alberto-della-lazio/174239/