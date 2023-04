Bucchioni: “Italiano prepara bene le partite e le fa sembrare tutte facili. Il Lech Poznan era imbattuto”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno analizzando la situazione in casa Fiorentina due giorni dopo la vittoria in Conference League contro il Lech Poznan e a due giorni dalla gara di campionato contro l’Atalanta:

“Solo il City come la Fiorentina in Europa come la Fiorentina per vittorie consecutive, si sta creando qualcosa di bello, Mourinho lo scorso anno l’ha fatta passare come avesse vinto la Champions League, questo deve essere l’atteggiamento perchè è sempre difficile arrivare in fondo ad una competizione europea. Il Lech Poznan era imbattuto in casa e aveva battuto 3-0 il Villareal in casa. Italiano prepara cosi bene le partite che le fa preparare bene anche alla squadra, la differenza la fa lo studio e il lavoro quasi maniacale durante la settimana, questo ti fa affrontare nel miglior modo possibile la gara di campionato

Italiano i problemi li ha risolti, come fanno quelli bravi, e su questo gli è andata dietro la squadra perchè se la squadra non ti segue questo non accade. C’è sintonia tra squadra e allenatore

Nico Gonzalez lo abbiamo avuto da gennaio, è un giocatore sempre funzionale a questo tipo di gioco, salta l’uomo, si muove bene con i terzini e nei movimenti di squadra. Quante punizioni prende, quante volte fa prendere un cartellino all’avversario. Contro il giovedi ha fatto una partita completa, gli avversari raddoppiano e lo guardano con attenzione. Mi ha sorpreso Cabral, si è riciclato con qualità, ormai è funzionale al gioco di Italiano come fatto da Nzola e Vlahovic. Mancava alla squadra quella rotellina

IL PARERE DI NESTA SU ITALIANO