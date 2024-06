Bucchioni: “In attacco dopo Vlahovic c’è stato il vuoto. L’attacco è un grosso problema. Abbiamo visto tanti giocatori intermedi, serve qualità”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno, analizzando la situazione attuale in casa Fiorentina, soffermandosi anche su alcuni temi caldi di mercato: “Il centrocampista ed l’attaccante sono ruoli chiave nel mosaico di una squadra come la Fiorentina questi due mancano. La punta, dalla partenza di Vlahovic, purtroppo, è stato un problema. Pradè l’ha riconosciuto e questa situazione va risolta. Non si può dare la squadra senza una figura importante come l’attaccante. E’ troppo importante questa figura per non investirci. Il regista è lo stesso fondamentale come il centravanti e ne serve uno di personalità. Ad Arthur sono mancate continuità e rapidità, peccato perchè aveva le qualità per fare la differenza in mezzo al campo. A centrocampo rimarrà solo Mandragora, c’è da capire poi cosa accadrà con Bonaventura”.

“Serve investire su due figure centrali, regista e attaccante. Per il resto, calciatori buoni si possono trovare, come Vranckx, che è un calciatore di prospettiva. Abbiamo visto tanti giocatori intermedi, come Maxime Lopez, che al Sassuolo era di buon livello. Non va preso un giocatore medio come lui, ma di qualità superiore. Per fare questo occorre spendere, altrimenti rimaniamo sempre nella mediocrità. Mi viene in mente un calciatore come Pizarro. Servono giocatori che ti diano certezze nella costruzione della manovra e che sappiano tenere palla”.