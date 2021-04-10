Bucchioni: "Il contratto di Vlahovic scade nel 2023. Se il giocatore..."

Bucchioni ha anaizzato la situazione della Fiorentina.

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Sportiva.

Queste le sue dichiarazioni: "Ho analizzato spesso delle situazioni del genere con un detto toscano. Quando in uno spogliatoio c’è qualche baco, non ti puoi lamentare della situazione che si ha in classifica. E non mi riferisco solamente alla Fiorentina ma anche al Cagliari, squadre che hanno un alto tasso tecnico però da anni sono nei bassifondi della graduatoria. La viola è in questa situazione da circa due anni perche non sono stati risolti subito dei casi interni. Un giocatore come Chiesa, che avendo già l’accordo con la Juventus aveva già deciso di andare via da Firenze, andava venduto subito. Invece si decise di tenerlo ancora un’altro anno, forse per farlo contestare dal pubblico. Lo tieni e lotti per la salvezza mentre lui pensa al fatto che potrebbe giocare la Champions League con un’altra maglia. Parlo di Chiesa ma posso parlare anche di Montolivo. La ricetta per questo tipo di situazioni non la offro io, ma il calcio. Fissi un incontro con il procuratore del giocatore, ti guardi negli occhi e gli proponi la tua offerta. La tua offerta non è gradita? Bene, Portatemi una squadra con 50 milioni per il cartellino e quei soldi li reinvesti. Faresti anche una grande plusvalenza perchè l'attaccante serbo Vlahovic fu acquistato per una cifra attorno agli 8 milioni. Il contratto con la Fiorentina scade nel 2023, non avrebbe senso tenerlo un’altro anno se il giocatore non vuole rinnovare: il calciatore si guarderebbe attorno e non darebbe tutto per la Fiorentina".

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