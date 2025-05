Bucchioni: “Il ciclo di Pradé dura da 6 anni, bisogna cambiare anche nella cabina di comando per ripartire”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per parlare della situazione di Palladino dopo l’annuncio della rescissione consensuale: “Non capisco il buonismo di Commisso che è stato abbandonato da Palladino dopo che lo aveva definito come un figlio e poi lo lascia andare così senza fare nemmeno un po’ di resistenza. Adesso Palladino è libero di accordarsi con chiunque e non ha nemmeno faticato per liberarsi quando avrebbe potuto tenerlo a casa per il contratto in essere. Commisso non ha fatto una bella figura, però doveva togliersi lo sfizio di tenerlo fuori dal giro per un po’ come ha fatto più volte Lotito.”

Prosegue: “Mi domando come si faccia a tenere ancora Pradé dopo 6 anni, è un ciclo troppo lungo e bisogna cambiare pagina anche con qualche faccia nuova per dare nuovo entusiasmo a livello anche societario. Cambiano gli allenatori, ma la cabina di comando è sempre la stessa e si continua solo ad aspettare. Per me devono dare delle risposte e dovevano accorgersi prima del malessere di Palladino, invece si sono consegnati ad un plotone d’esecuzione.”

Sul nuovo allenatore: “Bisogna prendere un grande allenatore e non uno impreparato come successo quest’anno dove hai fatto una squadra forte e hai sbagliato il tecnico. Ci vuole uno che riaccenda l’entusiasmo e queste dimissioni devono diventare un’occasione per rilanciarti facendo sognare di nuovo i tifosi. I nomi devono essere i vari Sarri o Pioli, ma non Aquilani né De Rossi.”