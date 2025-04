Bucchioni: “Ha ragione Commisso, è la sua Fiorentina più forte. Palladino ha corretto tardi gli errori”

Il giorno di Milan-Fiorentina ha parlato a Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni, queste le sue parole:

“Questa giornata di campionato è particolarissima, ci sono solo scontri diretti e la Fiorentina gioca contro il Milan a San Siro, la squadra viola è più forte come squadra adesso anche se l’organico del Milan è superiore, bisogna essere umili. Bisogna avere il giusto atteggiamento, sapendo si delle tue forze ma con grande umiltà. Questa stagione ha troppi alti e bassi, Palladino ha fatto qualche errore, hai lasciato punti per strada che non dovevi lasciare, ma adesso hai trovato l’equilibrio e su questo devi lavorare.

L’allenatore ci ha messo troppo per correggere i suoi errori, ma adesso è stato trovato il giusto assetto e io mi aspetto continuità, lo ha detto anche Commisso, questa è la miglior squadra della sua gestione. Adesso hai trovato equilibrio e personalità, ha raggiunto stabilità, hai una fisionomia, ora devi dimostrare qual è il tuo valore, mi aspetto una crescita, mi aspetto una situazione come quella che ci ha portato alle 8 vittorie consecutive. Non mi aspetto che stasera la squadra faccia dei passi indietro.

Il Milan è una squadra costruita per vincere lo scudetto, contro Como e Lecce è stata inguardabile ma alla fine il risultato l’ha portato a casa in rimonta, emerge tutto il valore dei loro calciatori. Se la Fiorentina vuole fare risultato a San Siro deve superarsi, perchè se il Milan decide di giocare è una squadra piena di valori e di giocatori importanti. Puoi andare far male al Milan perchè è una squadra che quando decide di allungarsi concede tanto, sarebbe un errore per la Fiorentina andare a rintanarsi nella propria area di rigore perchè prima o poi il gol lo prendi.

Se fosse finito il campionato domenica scorsa saresti stato deluso, perchè la Fiorentina non può essere ottava con la squadra che hai, sarebbe una grande delusione, lo ha detto anche Commisso, l’obiettivo è l’Europa League. Ci sono 7/8 giocatori di livello internazionale, che giocano in Nazionale, adesso c’è la crescita, hai trovato equilibrio e devi continuare su questa strada. Non c’erano grandi meccanismi fino ad ora, lo schema era stare bassi e lanciare palla lunga a Kean, adesso il gioco è cresciuto ed è anche più facile per giocatore fare bene. Gli automatismi sono stati trovati adesso, nel girone di andata ci sono stati tanti salvataggi di De Gea, adesso quasi non para più. Chi gioca contro la Fiorentina gioca male, questa è una qualità perchè non giocano per bene per merito della Fiorentina.

Se la Fiorentina continua su questa strada Palladino va promosso, anche se fino ad ora ha commesso tanti errori, sarebbe stato meglio un allenatore più pronto, ci sarebbero stati allenatori più pronti ma evidentemente alla società piace prendere allenatori giovani che devono crescere. Da apprezzare la capacità di Palladino di cambiare, ma ha fatto male in diversi periodi, certi cambi e certi formazioni non sono piaciute, poteva far meglio, ha pagato l’inesperienza ma con umiltà si è migliorato, questo è un suo grande merito. Questo finale di stagione deve essere decisivo per lui e per guadagnarsi la riconferma”